埃塞俄比亞航空抵港前曾偏離航道　民航機構稱屬嚴重事故

一架埃塞俄比亞航空公司波音787-8飛機在今年7月18日晚上11時52分，進行儀表著陸系統(ILS)進入香港國際機場時，發生偏離航道的嚴重事故。運輸及房屋局轄下的民航意外調查機構已就事件展開調查，又稱正詳細分析收集的數據和訊息，以確定事故發生的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

民航意外調查機構今(6日)公布初步報告，指事件屬飛行失控的嚴重事件，這飛機原定由馬尼拉尼諾伊阿基諾國際機場飛往香港機場，其時機上有225名乘客。事發前，該飛機獲准以跑道25R ILS進場香港國際機場，惟在經過香港大帽山側方的航線點RIVER之後不久，飛機一直向北偏離進近航道約1海里(約1.852公里)，期間曾下降至最低3700英尺高於平均海平面(AMSL)，當時飛機與地面一個3277英尺點高之間的水平間隙為570米。

報告指，空中交通管制發現後警告飛行員，並指示飛機爬升至4500英尺AMSL，飛機被重新定位後，進行另一次ILS進場，並安全著陸。在事故中，沒有出現傷者，飛機亦無受損。

總意外及安全調查員於8月28日收到香港民航處就這宗事件的通報，並根據《香港民航(意外調查)規例》及《國際民用航空公約》規定，指令對這宗嚴重事故作出調查，預計本嚴重事故調查需時12個月。

埃塞俄比亞航空今年3月曾有一架載有157人的波音737MAX-8客機，在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴出發，前往肯尼亞首都內羅畢，但飛機起飛後不久隨即失事墜毀，機上149名乘客和8名機組人員全部罹難。