政Whats噏：線上遊戲打漢奸　黎智英等成通緝犯

遊戲一開首就寫明「香港是中國的香港，不容外部勢力染指」。

內地不時推出線上遊戲，最新一款名為《全民打漢奸》，背景同內容都與香港息息相關，直指要搵出漢奸，而當中嘅漢奸就以壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前政務司司長陳方安生等作為原型，睇落遊戲取材都好貼近現實喎。

遊戲一開首就寫明「香港是中國的香港，不容外部勢力染指」，而遊戲背景亦同香港非常相似，係熟悉嘅馬路、垃圾桶、交通燈等，仲有大量身穿黑衫黑褲、佩戴黑色口罩，有部分更頭戴黃色頭罩嘅黑衣人喺馬路上行走，畀玩家選擇以棒球棍、拖鞋同手去追打。

另外，遊戲標誌出有多名漢奸遭到通緝，講明要搵出漢奸守護香港，曾被官媒點名為「禍港四人幫」嘅黎智英、李柱銘、陳方安生及民主黨前主席何俊仁通通有份，成為遊戲嘅原型。

遊戲形容角色「肥佬黎」為亂港金主、毒蘋果同提款機，仲係香港「貳傳媒」主席，利用旗下媒體歪曲真相，實為非法活動支持者、策劃者同組織者。此外又形容角色「陳四萬」為民主阿婆同港英餘孽，身為前特區政府政務司司長，滿口仁義道德但打民主幌子領導反對派，收受「肥佬黎」嘅政治黑金去反中亂港。

另外，遊戲形容「李漢奸」做港獨之父、殖民走狗，將佢畫成一隻狗咁搖尾乞憐，而香港眾志秘書長黃之鋒亦成為遊戲其一個漢奸，以往經常被嘲似河童嘅黃之鋒，就係遊戲中被畫同稱呼為「河童」，形容佢為港獨頭目、提綫木偶囉。