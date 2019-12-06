財會通過216億元紓困撥款　議員促預算案加碼

立法會財務委員會今午(6日)召開會議，審議多項紓困措施的撥款申請，涉款逾216億港元，包括為較低收入公屋租戶代繳一個月租金、發放2000港元的電費補貼、提供幼稚園和中小學生2500港元的津貼、向綜援、生果金、長者生活津貼和傷殘津貼受惠人發放額外一個月津貼等等。議案最後分為5個項目表決，每項分別在逾45位議員支持下獲通過。

議員胡志偉則關注，政府會否在財政預算案中，提出更大力度的措施，刺激經濟和做到雨露均沾，令到人人受惠，避免有在困難時刻有市民被排除。

財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，政府的措施特別關注中小企的裁員問題，又指財政司司長陳茂波現正就財政預算案與各黨派會面。

會議隨後討論2019至2020年度公務員薪酬調整，多名民主派議員提出規程問題，要求把調整警方薪酬事宜分拆討論，當中議員陳志全要求保安局和警務處應出席會議解說；議員尹兆堅提到，建制派議員對大學工程撥款有意見，政府隨即抽起撥款，但現時不少人對調整警方薪酬有意見，政府卻未有抽起或分拆討論，質疑政府雙重標準。

公務員事務局局長羅智光則表示，當局不會因應個別部門和同事的表現去釐定薪酬，又指知道有議員對個別人員的表現有意見，會按既定機制去處理和跟進。