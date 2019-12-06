修例風波：交通燈遭毀意外生　警恐有人趁三罷借機破壞

對於網上有人號召於下周一(9日)發起三罷，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示關注，擔心有人會借機行兇，「破壞好容易，但建設就好困難」，香港過去半年便有700組交通燈被破壞，需要重鋪電線，至今仍有60多組未復修，令交通出現混亂，嚴重危害駕駛人士及途人的安全。

郭以前日(4日)天水圍發生的交通意外為例，一輛貨車撞到一名坐輪椅人士，傷者最終傷重不治，事發時的交通燈便是受到破壞，他指有關悲劇「一單都嫌多」。另外，深水埗昨日(5日)下午4時發生一宗刑毀案，有人在南昌街交界用鐵通破壞交通燈電線，但沒有聽從警員指示停止，警員遂向該名27歲男子施放胡椒噴霧，該名男子報稱不適送院。

郭強調，不要視交通燈為「並無靈魂嘅死物」，交通燈正是馬路上的靈魂；又稱，回首過去半年時間，暴徒在破壞，香港人努力復修，「香港人無人係贏家，令香港失去和諧安樂」，希望香港盡快回復平靜。

運輸署表示，本周新增約30組交通燈恢復正常運作，包括部分位於油尖旺、深水埗及元朗區的主要道路路口，而恢復正常運作的交通燈已累計至680組。截至今午6時，尚未修復的交通燈減至約50組，包括位於旺角彌敦道、亞皆老街一帶等路口，在情況許可下爭取在未來約兩星期內完成大部分的維修工程。

警察公共關係科高級警司江永祥則表示，警方周一至今共拘捕22人，當中包括18男4女，年齡介乎15至84歲，涉及的罪行包括刑事毀壞、參與暴動、普通襲擊及阻差辦公，而過去一星期並沒有使用彈藥，證明如無暴徒及暴力場面出現，警方毋須使用彈藥。

被問到周日(1日)晚一名駕駛電單車的休班警員曾向途人使用警棍，江永祥澄清，當晚6時45分，該名休班警員駕駛電單車在深水埗大南街慢駛，一名男子橫過馬路期間突然停於路中心，身上有酒氣，腳步不穩，並推開休班警員，在受到暴力挑釁下，警員使用伸縮警棍戒備，並向對方發出警告，但對方仍衝向同事，警員最終使用警棍打了對方大腿一下，雙方之後對事件不作追究，警方將事件列作糾紛，強調警員是依照指引行事。

另外，上月18日晚理大發生示威期間，大批市民在油麻地一帶聲援，警方被指在碧街發生「人疊人」事件期間，阻礙消防員及急救員救援。消防處回應指，事故中，該處並沒有收到消防人員被在場警員阻撓救援的報告。消防人員立即進行拯救行動，用了大約10分鐘將30多名被困者拯救到安全地方；處理該宗事故的當值助理消防區長指，消防人員在警方協助下進行傷者分流工作。