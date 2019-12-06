涉殺Wargame小子　被告供稱以為只是打死者

「Wargame小子」疑遭其他戰友在五桂山殺害並棄於現場，警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕涉案的多名「戰友」。被指有份參與殺害死者的其中一名被告黃朗祺，早前否認一項謀殺罪。案件今(6日)於高院續審。

控罪指，被告黃朗祺(貓仔)(24歲，冷氣技工)於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡(29歲，Martin)及周正賢(23歲，Benard)謀殺郭葦諾(20歲，Bosco)。

控方傳召負責拘捕被告的警長布仲偉作供，並播放被告與警方進行的錄影會面紀錄，被告稱早於案發前一星期嚴汝衡(Martin)在聚餐中提及死者欠他2萬港元及欺騙他人金錢，故要找機會將死者殺死。

被告黃朗祺在案發前約一星期，當時他與嚴、周及數名朋友聚餐，嚴透露死者欠他約2萬港元及欺騙他人金錢及裝備等，故想找機會趁與死者外出時將他殺死，且與周有略談及其伏擊計劃，包括要準備麻包袋及硬物，再從後以麻包袋笠住死者頭再將他勒死。被告稱當時他只在意「食嘢」且以為他們講笑。

至5月27日(案發前的夜晚)，被告與嚴周在油塘見面，嚴稱會對付死者，並叫被告引開死者友人「05」的注意力，好讓他們可伏擊死者，當時被告亦以為只是打死者「估唔到會真是殺咗佢」，嚴亦有透露勒死死者後會把他棄屍於梯田，他們3人先到達該處，周先執起石頭及物資並上山埋伏，他則與嚴找死者等一同集合。

被告稱其後嚴指示他與05先等候，他與死者行開試槍，期間嚴曾以訊息指示他要匯報05的位置及其行動。其後嚴獨自與他們匯合並稱死者已先走，當他們送05下山後，嚴透露已殺了死者，其後他們匯合周，被告見到周拿着的物品有血，周亦一度把相信是死者的染血電話交給被告保管，但被告覺得有危險故拒絕保管。

被告稱期間2人有透露殺害死者的過程，嚴又透露因死者大力及生命力頑強「畀佢𠝹左廿刀都唔死」。2人亦透露有用硬物及刀襲擊死者，周亦用刀𠝹了死者頸項廿多刀，死者最終失血過多而死，他們則以麻包袋笠死者頭再索起並棄於梯田。

被告稱其後3人同到嚴的住所樓下，當時嚴周身上均有血漬，嚴先回家換衫，周亦回家休息，被告其後則與嚴到嚴的工場清洗死者的物品，嚴把其中3樣死者的物品交給被告帶回家保管。被告稱因嚴人面很廣，認識有勢力人士且知道他的住址，他擔心自己及家人的人生安全，並感驚慌，故一直遵從嚴的命令，他亦有協助嚴棄置一些染血的衣物。

其後他亦有陪嚴把相信是死者的手機到旺角交給嚴的朋友，並要其幫他「洗機」，嚴又指示友人要把電話賣掉。其後眾人有一同打wargame, 期間被告得知死者的兄長正找尋胞弟並曾致電他，但嚴吩咐他不要回覆。及後他又得知警方正找他們調查死者的事，故他與嚴等同到警署。

被告向警方承認，當日與嚴周在油塘見面時，得知他們的具體計劃時沒有想過離開或通知警方，而嚴亦曾向他提過：「陣間醒醒定定，如果唔跟住做，你支槍好難攞得返」，加上他知道嚴認識有勢力人士，最終他亦有跟從嚴上山。