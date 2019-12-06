香港學術教育根深蒂固　團體倡應用教育增出路

自資高等教育聯盟與其他組織合作，今(6日)舉辦應用教育論壇，邀請嘉賓講述飛機工程及AI行業發展前景。自資高等教育聯盟主席鍾志杰指，應用教育對香港重要，學生不一定是發展學術範疇，鍾坦言，學生人數減少，對自資院校不利，又指公眾想法是發展應用教育的困難之處，要花時間改變。

他又指，自資院校的應用教育科比例相對較少，因為所需的配套較多，例如實驗室及器材等，建議政府投放更多資源。他續指，外國有40%至50%的學生選擇應用教育，而港生傳統上追求學術教育較多。根據考評局資料，香港高中生在應用及職業教育的參與率只維持在10%至15%之間，遠較國際標準的42%為低。

專門研究香港教育及青年事務的研究員郭凱傑指，目前教育制度偏向學術性，「好似倒模咁出嚟」，高等教育單一化，學生有其他方面更出色，例如體育，藝術等，但沒有出路。

郭指，坊間對大學學歷的追求根深柢固，政府要規劃將來需要甚麼人才，回應社會需求，他又認為政府補貼私大學生學費沒有「做大個餅」，學校資源並沒有因此增大，「只係啲錢出自邊個身上」，建議政府另外增撥資源。