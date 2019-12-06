修例風波：數百人聚中環吸吸可危集會　關注催淚彈禍害

反修例風波持續多月，引發連場警民衝突，警方曾在多區連放催淚彈驅散示威者，有人質疑催淚彈對人體健康造成損害。有人發起於今日（6日）晚上7時至9時，在中環愛丁堡廣場舉行名為「吸吸可危」集會，民間記者會首次於集會上場，大會指，將向公眾深入淺出講述催淚彈對人體的禍害與自救方法，並首度披露由民間記者會統籌的全港最大型催淚彈後遺症問卷調查結果。

晚上7時正，數百人聚集愛丁堡廣場，有人手持印上「Stop Tear Gas」或「 我好辛苦呀你知嗎？」的紙張，氣氛大致平靜。

民間記者會發表有關市民接觸催淚煙後反應的報告，發言人指，超過1.7萬份回覆中，有半成受訪者表示，吸入催淚煙後出現尿液顏色異常的情況，亦有約一成半受訪時表示出現肚痛及肚瀉，又指與外國文獻相比，情況屬罕見。他認為有機會與催淚煙燃燒時釋出的山埃有關，又指前線抗爭者、記者及警察屬於高危一族，認為政府目前仍未公布催淚彈的成分，質疑是否擔心被揭發催淚彈的禍害後，警員會不敢施放。

他們引述數據顯示，最受催淚彈影響的區域，深水埗及大埔並列第一，油尖旺及觀塘排第二，黃大仙及元朗第三，他又批評勞福局長羅致光的「BBQ較毒」言論侮辱港人智慧。