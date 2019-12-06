豬腎樣本獸藥超標27倍已流入市面　食安中心：對健康無影響

食物安全中心昨日(5日)公布今年首宗豬隻組織樣本獸藥殘餘超出法例標準的個案，涉及兩個來自不同本地豬場的豬腎及豬肝樣本，分別含每公斤2700微克和每公斤260微克的磺胺類藥，超出法例訂明最高殘餘限量(每公斤100微克)27倍和2.6倍。

中心指，磺胺類藥是在食用動物上受管制使用的化學物之一，豬隻組織的磺胺類藥殘餘含量不得高於每公斤100微克，但以一名體重60公斤的成年人作估算，分別要每天進食超過1.1公斤上述的豬腎樣本或11.5公斤上述的豬肝樣本，才超出健康參考值，因此在正常食用情況下，不會對健康造成不良影響。

食安中心發言人回覆本報查詢指，中心於上月14日在上水屠房對涉事豬隻抽取樣本進行檢測，發現上述個案，但由於化驗需時，相關豬隻當日已供應市場。中心強調，在正常食用情況下，該批次豬肉不會對健康造成不良影響，僅指從食物安全角度而言，動物研究顯示長期攝入過量可能影響甲狀腺。

中心發言人表示，漁農自然護理署會加強巡查涉事農場並跟進事件，中心亦會繼續抽驗有關農場進入屠房的豬隻樣本。