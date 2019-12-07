專家：難證工程致裂牆　追討路漫長

大型基建工程影響附近民居時有發生，有工程師指雖然承建商動工前會先做樓宇狀況調查，但往往很難證明樓宇破損與工程有關，私人工程為免影響進度，通常會積極處理，但政府工程涉及公帑，往往不會主動解決，即使承建商願意賠償，因為涉及保險賠償，縱使成功追討，動輒亦費時數年。

港鐵沙中線早前被揭出現大規模沉降，其中土瓜灣站附近十四幢樓宇出現沉降超標，部分業主質疑牆身現裂紋受沉降影響，經區議員協助以及多次追討後，港鐵才推出土瓜灣社區支援計劃「補鑊」，為土瓜灣站工地附近的住宅單位提供維修資助，惟資助上限僅一萬元。

資深工程師倪學仁指，以土瓜灣站事件為例，港鐵未有承認樓宇問題是直接受土瓜灣站工程影響，即使邀請公正行協助，亦難免被質疑意見偏頗，居民在區議員協助下，追討過程亦非常漫長。他又指，工程展開前承建商會為附近樓宇作狀況調查，記錄樓宇狀態，為打樁、鋪設地下喉管等工程進行風險評估，但業主一旦發現問題，亦很難判斷樓宇裂痕是否受工程影響。他建議住戶應收集完整紀錄，以便日後追討。