東方日報A1：皇后山起樓變拆樓　政府推莊　索償渺茫

房屋署「起樓變成拆樓」！粉嶺前皇后山軍營用地正興建多幢公營房屋，但鄰近地盤的馬料水新村居民生活卻因此飽受滋擾，打樁工程不斷製造噪音令他們坐立不安，寓所更整幅牆裂開兩半，裂縫闊度足夠攝入手指。候任區議員就事件與房署交涉，惟房署竟推莊稱只負責統籌，實際工程影響監測由承建商負責。學者批評房署推卸責任，未有因應地盤周邊建築物樓齡而主動制訂監察計劃。另有工程師指居民要追討有關賠償亦困難重重。

馬料水新村居民徐先生，八年前購入現時居住的單位，該房屋落成最少卅五年，距離皇后山公營房屋工程的地盤約四十米，屋內有約三分之一地方用來擺放一百八十多個魚缸養殖金魚，經營金魚批發生意。徐先生指，自從兩年前附近地盤開始打樁後，單位逐漸出現問題，包括牆身出現裂紋，而且裂紋愈擴愈闊，其中被劃作養殖場的位置有一幅近兩米高的牆，有一條闊度足夠攝入手指的裂縫由頂部伸延至底部，附近更有一條柱的底部石屎剝落，露出鋼筋。

他向民政署反映房屋的問題後，結果有工程人員前來安裝一條金屬柱，用來支撐屋頂，避免房屋倒塌。徐續稱，其養殖場內八成魚缸曾爆裂漏水，憶述︰「一打樁啲水花就濺起來，啲魚嚇到來回係咁游，撞個魚缸。」他自行購買玻璃膠修補魚缸，嘆謂︰「買玻璃膠都買窮，但呢啲魚缸係生財工具，如果爛咗就連搵食都搵唔到。」他又指，連同魚類受驚而死亡在內，保守估計損失最少八萬元。

另一位馬料水新村居民徐伯，年屆八十八歲，與妻子居於該村一個建於六三年的單位，距離皇后山公營房屋工程的地盤不足十米。

徐伯聽力退化，需佩戴助聽器，縱使如此其生活也飽受滋擾，坦言：「打樁好似地震咁，個人（坐着）會彈上來，搞到坐又唔係，企又唔係，根本無辦法忍受到。」他又指，現時其廚房及睡房的牆身均有裂紋，而屋外的牆身亦曾有裂紋，工程人員曾「油灰水」，屋外亦安裝多條金屬柱支撐着簷篷及橫樑。

村民向北區區議會皇后山選區的候任區議員羅庭德求助，日前更與負責工程的房署及相關承建商開會。羅引述會議內容指，房署稱只負責統籌工程，但工程對附近民居的影響則由承建商負責監察，而承建商則稱有為地盤附近的建築物外牆做監測。羅又批評，房署將監管責任推給承建商，要求該地盤在安全情況下立即停止打樁，並為受影響民居進行獨立評估，修復受損結構。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評房署推卸責任，直言：「明知道地盤附近啲樓舊到成五十年，應該一早請公正行做獨立評估，而唔係單靠承建商監測。」房署回覆指，皇后山公營房屋的地基工程已於去年完成，現正興建上蓋，該署最近收到居民投訴在龍馬路附近渠務工程的安裝閘板工序，已即時與承建商了解，承建商施工前已視察並考慮周邊環境，訂定合適及符合法例的施工方案，亦安裝震動監察點，到目前為止所有監察數據均符合合約及設計要求，但承建商明白居民的關注，現已暫停相關工序。

屋宇署發言人表示，該署曾於今年八月接獲市民舉報，指有關公營房屋發展計劃的工程引致馬料水新村一村屋單位的牆身及天花出現裂痕。該署已派員視察，沒有發現有明顯的樓宇結構安全問題，故房署沒有採取進一步的跟進行動。其後，該署並沒有接獲類似舉報。

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