港外匯儲備達3.38萬億　下半年港匯表現仍平穩

香港採用聯繫匯率以穩定港元匯價，背後倚仗的是龐大的外匯儲備支持。根據香港金融管理局數據，截至今年十一月底，香港外匯儲備資產達4,342億美元（約3.38萬億港元），是港元貨幣總規模的2倍以上。

聯繫匯率的運作，在於金融管理局保證港元兌每美元匯價在7.75至7.85之間上落，例如當港元受壓跌至7.85邊緣，市場賣出港元時，金管局便承諾以每美元兌7.85港元的水平，向市場買入港元，同時賣出外匯儲備中的美元，所以外匯儲備規模，往往構成金管局是否有能力支持港元匯價。

數據顯示，截至本周五止，計入流通紙幣、硬幣、銀行發鈔及持有港元票據的總額規模為1.65萬億港元，即是香港發行貨幣的基礎，意味當市場大規模賣出港元，換成美元，並要求金管局「接貨」時，以相當於3萬多億港元的香港外匯儲備便有充足的美元應付。

值得留意的是，外匯基金包括外匯儲備及政府財政儲備。截至今年三月底，財政儲備超過一萬一千億港元。

雖然今年下半年香港局勢動盪，但港元匯價表現仍平穩，至今波幅介乎7.7827至7.8487兌每美元，幅度約為0.8%，沒有觸及7.85水平，期間金管局亦未曾需要動用外匯儲備捍衞匯率。