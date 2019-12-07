外判商改善環境變葬樹　地政總署懵然不知

政府部門空談保育，護樹竟變殺樹！超強颱風山竹去年襲港，牛池灣豐盛街一幅政府土地多棵巨樹被吹倒，當局遲遲未有清理致孳生蚊患，居民投訴後，地政總署延至最近才委託承辦商進行環境改善工程，不過，上址近十棵樹的樹根卻被工程人員以石屎密封，樹木如被「生葬」，既無生長空間，也無吸水吸養份環境，居民不滿工程監管及施工人員不負責任。地政總署更涉後知後覺，在本報查詢後才如夢初醒，稱會要求承辦商盡快修正。樹木專家警告，樹根被密封，便無法吸取陽光、水份和空氣，最終會壞死，批評決策部門對工程掉以輕心，施工時未無派員到場視察，指示工人如何護樹。

樹木遭「生葬」的地點位於牛池灣公園與曉暉花園的一段豐盛街山邊，有街坊表示，上址山邊位置原種有幾棵大樹，去年山竹襲港大樹被吹倒，留有樹頭雜草，一直無人清理，多個部門均否認負責該範圍，最後要致電政府熱線投訴，至近兩周才有人清理枯樹雜草，有工人到場噴射石屎及加建圍欄圍封。

不過，有關工程卻有殺樹之虞，本報記者日前到上址觀察，發現約六十米的路段完全被石屎密封，約十棵幼樹慘更被石屎封腳，現場附近仍遺留有塌樹的樹根未被清理。街坊張先生表示，樹也有生命，被水泥密封將難以生長，希望有關部門正視處理。亦有街坊形容有關工程「亂嚟，做完就算，不負責任。」街坊Sandy更斥，「唔明點解向樹根噴石屎？咁會阻礙樹木生長，整死棵樹。」她認為政府若不想有樹在該處生長，可以移除，而非用石屎密封。

樹木專家詹志勇指，石屎將樹根完全密封，樹成長期間要用力逼爆石屎，一定會受傷，而樹根埋在石屎下，因無法吸收陽光、水份和空氣，最終會壞死。「有基本常識0既人都唔會咁做」，不過，他坦言不會怪責負責工程的工人，只怪決策部門於施工前未有派員到現場視察，指示工人如何護樹，視樹木如無生命的燈柱般栽種。

地政總署回覆本報查詢時表示，承辦商須為該圍封土地內的每株樹木提供大約一點二米乘一點二米的樹穴，讓樹木吸收水份和營養，地政處正督促承辦商盡快修正及完成有關工程。

該署又稱，上述地點屬九龍東區地政處管理的圍封政府土地。在收到公眾投訴指該圍封土地雜草叢生引致蚊患問題後，地政處指派承辦商進行改善工程，包括用水泥適當地重鋪地面以及更換圍網等，以減低蚊蟲滋生機會，改善地區環境衛生。