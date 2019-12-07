東網透視：口述史劇載昔日情　年輕人感受獅山精神

啟德機場及皇后碼頭等地方是本地歷史的載體，也是港人集體回憶及故事，背後蘊藏着不為年輕人所熟知的歷史事件及上一代的人生智慧。為引起年輕觀眾的興趣及共鳴，中英劇團早前於各區招募銀髮族演員，並以其親身經歷創作劇本，經戲劇訓練後在不同學校和社區演出，讓年輕人一窺香港昔日面貌，填補書本鮮有提及的歷史罅隙，更令稚嫩的他們親身感受到港人的「獅子山精神」。

中英劇團自2008年起於社區中心招募退休長者參加戲劇表演，發現他們不但成功克服體力不足的困難，亦從中得到自豪感。在此根基下，該劇團2017年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，展開為期3年的「獅子山傳耆」口述歷史戲劇計劃，招募逾240位長者演員，分別於8區作學校及社區巡迴演出，包括中上環、北角、大嶼山、紅磡、深水埗、觀塘、油尖旺和沙田。

往昔看似平淡無奇的日常生活，背後點滴都是本地庶民歷史。中英劇團教育及外展經理江倩瑩指出，年輕人大多只能憑書本或新聞報道了解本地歷史，較少機會聽到長者親自講解。根據以往演出的經驗，不少年輕觀眾看劇後都感到異常震撼，甚至會追問「制水」或「收茶錢」等事件的真偽，這種世代之間的互動交流十分難得。

江又表示，長者的故事不但見證到本地歷史變遷，更可籍其人生經歷勉勵年輕人。她以觀塘區劇目《逆風行》為例，故事主人翁任職旅行社職員，英語程度不佳但憑着努力，成功協助不少到外地打工但不諳英語的乘客登機，過程展示到港人「為了生活及向上流動，努力學習新技能的模樣」。此劇將於本月21及22日公演，地點特意選在可遠眺啟德機場的觀塘海濱公園發現號環境劇場。

劇目排練需時，演員要背下大量台詞，對長者是極大挑戰。81歲演員尹倩文指，每周排練1次，臨近演出「就好似返工咁，朝9晚4」，辛苦但表演後得到滿足感，期望未來可繼續演出直至「無辦法再做果一日」。