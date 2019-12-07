Dr.東：兒童高燒要防川崎症　延醫可致心臟病

發燒是兒童常見的患病現象，但若高燒不退，就要小心可能患上川崎症。川崎症是一種幼兒急性心臟病，5歲以下的幼童是主要病發群組，本港每10萬人有40人患川崎症，患者比例雖不高，但若延遲治療，則可引致心臟病，死亡率約為1%。有兒科醫生提醒家長，須留意子女發燒，若莫名地久燒不退，便要提高警覺、及早送醫。

川崎症至今仍是一種原因不明、但可引致全身血管發炎的病症。該症的命名源於首位發現此症的醫生是日本的川崎醫生，而川崎症亦多發於日本人，有可能與遺傳基因有關。在日本，每10萬人就有200至300人患川崎症，較本港每10萬人有40人患川崎症高得多，香港每年的新症約有120宗，男女患者比例是3比2。

兒科醫生趙長成指出，川崎症的病徵多為發高熱，持續發燒攝氏39度至40度超過5天，手掌及足部紅腫，出紅疹、眼白充血、嘴唇乾裂，舌頭表面呈草莓粒狀及手腳腫脹等。川崎症徵狀與麻疹相同，兩者初期病徵都會發燒、眼睛紅、淋巴腫大，但川崎症的發燒時間持續更長，且5大徵狀會逐漸同時浮現，故若兒童久燒不退，就要留意是否罹患川崎症。

川崎症雖不會傳染，但會影響患者的心臟，若延誤治療，三份之一患者有可能出現心臟血管瘤，1%患者會突然因心臟血管梗塞或爆裂而急性死亡。趙續說，川崎症的治療方法主要為注射丙種免疫球蛋白，一經注射，患者可於2天内退燒。現時能在1周内確診並注射丙種免疫球蛋白，10個患者有9個都能痊癒。

由於該症成因不明，故至今沒有預防川崎症的方法，及時發現、及時治療更為重要。趙長成憶述，曾有1名1歲多的嬰兒發高燒40度，家長初以爲是嬰兒出牙引致高燒，待發燒至第3天，家長才帶嬰兒求醫，趙診斷後確診嬰兒患上川崎症，立即為其注射丙種免疫球蛋白後痊癒。趙提醒家長，孩子出現發燒癥狀後，要保持警覺，切勿掉以輕心。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：