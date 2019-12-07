網民熱話：外傭離職驚覺極邋遢　僱主嬲爆：貼錢買難受

清潔家居是許多僱主聘請外傭的一大目的，但如果外傭姐姐本身衞生欠奉，恐怕隨時會弄巧反拙。近來就有僱主發現剛離職的姐姐竟是「邋遢外傭」，整個房間布滿不同污漬，家中部分衣物，更被人隨手拋出窗外，非常離譜。

相信是僱主本人的網民MaggieBaby Chan早前上網大呻，指自己送走外傭後大清潔其房間，竟發現姐姐衞生習慣極差，不止床單被褥上有口水漬，原本家裏的毛巾衣物被扔出窗外；更有甚者，竟然有糖黏在窗外，結果要自己「徒手整走佢」。僱主非常氣憤：「唔怪之得姐姐一嚟屋企就咁多小強（曱甴）。」

除了對外傭的衞生習慣感到無奈，貼文亦狠批中介：「我想你睇完呢個po之後，你仲會唔會覺得姐姐係咁㗎啦，體諒下佢，唔習慣啫，我想知道你仲有咩藉口幫個姐姐。」字裏行間，看得出僱主對中介回應其投訴相當不滿。

貼文發出後引起網民共鳴：「I know that feel，我都係姐姐一走好多垃圾」，有人則批評中介：「agent真係無個信得過，我10年內換了8個姐姐，請時講到天花龍鳳，之後有咩就你自己搞掂」；也有網民斥將衣物扔到窗外的情況誇張：「嘩，其實佢掉嘢落街可告佢」。

網民有話說：

Aiko Cheung：點解會有成舊糖？佢當零食呀

黎棋：咁我個姐姐搞到有黑蟻算好乾淨啦

Catherine Ting：衞生超差

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：