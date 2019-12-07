修例風波：陳茂波曾研全面延期交稅　恐赤字逾千億作罷

持續近半年的修例風波導致百業蕭條，港府日前再擲40億港元推出第四輪紓困措施，涉及9個項目，但唯一針對打工仔的措施只是18/19年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅可申請分期繳交而免附加費。財政司司長陳茂波今早(7日)在電台節目表示，政府曾研究全面延期交稅半年的建議，但基於利得稅及薪俸稅收入達2000億港元，本財政年度收入大部分來自首期稅收，如延期交稅會令赤字變成逾千億，故決定改為分期交稅免罰，盡量寬鬆處理。

陳指，過去3年每年有數千宗分期交稅申請，預計在今年經濟環境下申請個案增加，稅務局已調動人手處理，正研究縮短21日內有審批結果的服務承諾。政府免除收費的紓困措施可以馬上生效，而要對外付錢的措施須經立法會財委會，他期望下月可以通過。

被問到會否直接「派錢」紓困，陳指會採取開放態度研究，又承認早前派4000港元的申請手續不理想，但若「全民派錢」亦會有人批評是懶惰運用資源做法，加上政府未來面對的赤字不只1年，考慮時須顧及長遠財政。

至於會否檢討明日大嶼願景計劃造價，陳稱研究需時2年，短中期為明日大嶼的花費不多；又說計劃收入足夠填補開支，可考慮發債籌措資金。