修例風波：官媒稱黑色恐怖陰霾不散　將香港拉入沉淪漩渦

內地官媒周六（7日）再發表文章評論香港局勢，指「黑色恐怖」陰霾不散，香港的社會秩序與經濟發展在暴徒投擲的燃燒彈中煙熏火燎、千瘡百孔，批評假「自由」及「民主」之名的暴力沒有「給文明以歲月」，將香港拉入黑暗沉淪的漩渦。

文章指出，900多場的遊行集會活動，不少演變成嚴重暴力違法行為，將近40年位列全球最安全城市之一的香港形象大幅折損，發展節奏忽然煞停，市民安全亦受威脅。香港警方近日更檢獲多批暴徒盜竊、用來升級暴行的化學品，直接暴露其近乎恐怖主義的行徑；批評香港再不與暴力「割席」，未來的暴力場面已恍若眼前。

文章又舉出多個事例，指修例風波至今多個港鐵站被打砸、破壞和焚燒；多名警員受傷、街道受破壞、5000多人被捕以致前途盡毀，反映暴徒突破法律、道德及人性的底線後肆意作亂，拿人命及生活開玩笑，與其「自由的鬥士」、「民主的先鋒」背道而馳。

官媒強調，香港早已與個人結為命運共同體，惟暴行不止導致世人厭惡，多年奮鬥的成果付之一炬、未來發展的空間急速坍塌。若暴力恐慌和「黑色恐怖」成為整個城市的「標識」，香港將淪為「暴力天堂」和「無主之城」；文章籲港府沿法治軌道，讓修例風波在和平理性的討論氣氛中降溫，才是真正找到破解當前問題的法門。