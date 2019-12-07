邱騰華稱社會誤解港人權法　港府憂禍及科研發展

香港局勢半年來持續不穩，經濟衰退。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(7日)在電台節目上表示，對於美國生效的《香港人權與民主法案》，社會存有很多誤解造成心理影響，他稱香港有嚴格法律管制，外資對港才會有信心，強調香港品牌的建立不止靠政治風向。他又稱，港府不會貿然投訴貿易逆差，香港在世界貿易組織的成員地位亦不會因為某一國家的政策而受影響。

至於其他國家或會倣效美國制定類似法案，邱騰華指外國對香港的信心不會只看單一事件，聲譽由制度、長遠情況來累積，政府會盡責任進行遊說。

財政司司長陳茂波亦認同《香港人權與民主法案》的影響非立竿見影，但憂慮影響短期國際社會對本港投資環境和信心，政府早前撥100億元在科學園設立兩個創新科技平台吸引外國科研機構來港，擔心法案會令科研儀器不易入口，或影響外國科研機構及人才來港意欲。

另外，邱騰華表示，目前香港經濟已步入寒冬，但料中美貿易談判開始有少許轉機。貿易戰已持續1年多，美國徵收關稅無理由再進一步上升，反問貿易戰「仲可以差得去邊，都係時候收手」，故料局勢開始有轉機。他又表示經濟愈不樂觀，就愈要審視香港自身優勢，香港要展望中美以外的地方例如東南亞拓商機。