石硤尾邨第六期重建完成　兩廈入伙可納3700人

深水埗石硤尾邨重建計劃繼去年底完成第三期及第七期後，房委會今日(7日)公布，近日已完成第六期重建項目，涉及美禧樓及美柏樓兩座住宅大廈，合共提供1056個租住公屋單位，為約3700人提供居所，居民昨(6日)起陸續入伙。

房委會發言人表示，兩座大廈各樓高33層，單位類型包括1至2人、2至3人等單位，面積最小約14.05平方米，最大約35.8平方米，月租由1200港元至3060港元不等，而第六期設有羽毛球場、兒童遊樂場、長者健身設施及棋桌等康樂設施，並有1條有蓋行人天橋通往石硤尾邨第二期。第六期重建採用「通用設計」包括單位大門、房門和通道一般最少闊75厘米，門檻較低及削成斜面，方便行動不便人士。

另外，第六期地下及1樓合共提供12個商舖、1個街市商舖及11個街市檔舖，可供出租面積合共約1900平方米，指各大小商舖適合經營中式酒樓、餐廳、餅店等行業，為居民提供日常所需。而計劃中的醫院管理局臨時診所和食物及衞生局的地區康健中心則設於二樓。