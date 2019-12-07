修例風波：旺角童疑吸催淚煙後出疹　團體促政府善後

修例風波持續近6個月，其中油尖旺區多次成為示威集中地，警察亦曾密集式施放催淚彈驅散，引起公衆關注對人體健康的影響。有旺角劏房居民表示，催淚氣體令身體不適，5歲兒子背部至大腿更出現紅疹，現已搬離不敢再住，要求政府賠償及安排入住中轉屋。關注團體要求警方公開催淚彈成分，呼籲受影響的市民向政府和警方追究及索償。

警方上月9至10日在旺角多次施放催淚彈，住在旺角劏房的高女士表示，施放催淚彈2日後其房內仍有催淚煙味，殘餘味道一度令她心口痛，呼吸困難。事隔一周，其5歲兒子背部至大腿突出紅疹，久久未散，求診後醫生指紅疹「可能跟催淚煙有關」。高女士擔心房內氣體殘留會影響健康，已一度回鄉或到朋友家暫住，她說：「已經無家可歸成個月」，又向業主反映問題，對方對於退租或氣體善後不置可否，令母子十分無助。

關注團體「社區前進」要求警方公開催淚彈成分，教育局為學校提供專業清理。社區前進成員、旺角南候任議員朱江瑋稱，受催淚彈影響的市民向政府和警方追究及索償，並要求勞工處訂立接觸及清理催淚彈殘餘物的指引。