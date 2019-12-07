聖誕包裝掩飾3000萬元可卡因　海關機場檢貨拘2男

海關毒品調查科人員，昨日(6日)在香港國際機場，截查2名由南非約翰內斯堡飛抵本港的男旅客，在他們的寄艙行李篋內，發現共24公斤的懷疑可卡因，市值約3000萬港元。

據悉，海關在行動中共檢獲24塊磚狀及1條長條狀可卡因，每塊磚狀重近1公斤，2個行李篋內裝載的毒品分量相約，外面均以紅色或白色的花紙包裝，疑有人企圖將毒品包裝成聖誕禮物作掩飾，意圖逃避海關檢查。

2名被捕男子俱25歲，並非即日來回，亦無頻繁出入香港紀錄，由於檢獲的毒品包裝手法、毒品上印製的圖案相近，不排除他們屬同一個犯罪集團，但暫未確定2人有無黑幫背景。

海關相信，販毒集團是為應付長假期的需要，所以急於販運大批毒品「應市」，相信該批毒品是從約翰內斯堡取貨，並且供應本港市場，形容今次案件涉及的高貨量及手法較少見。海關經調查後，2人已各被控一項販運危險藥物罪，案件將於下周一(9日)在西九龍裁判法院提堂。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。