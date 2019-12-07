修例風波：護港集會數百人揮五星旗　促還警執法權

港府修訂《逃犯條例》觸發連串警民衝突，社會瀰漫仇警情緒，有團體今(7日)發起港灣道公園集會支持警隊執法。約下午2時約數百人聚集於上址，更有參加者一度高唱國歌。

現場集會人士多穿上鮮紅色衣服，更有人於現場派發迷你五星旗供參加者揮舞，又有人拉起五星旗，亦有人高舉「支持警察嚴正執法」、「還警執法權威」等撐警標語。

愛國護港集會代表指，團結一心就可保護香港，她同時稱自己今晚便會廣傳「反三罷」文宣，呼籲參加者於下周一(9日)早上5點半站在鐵路現場，視察有沒有人掟汽油彈，防止三罷發生。愛國護港集會代表指曾邀請選舉辦派代表接請願信，但選舉辦指周六放假，代表表示不明白為何選舉辦職員不能花5分鐘出來接信。

不同人士輪流上前發言，當中，華記茶餐廳老闆表示強力支持香港警察，他表示連特首都差點成立獨立調查委員會，會嚴重打擊警隊士氣。他又稱參加者要做好驅魔人角色，要將學生、兒女變做沒顏色。他同時指參加者都是正常人，要努力幫黃絲腦中的邪魔驅走。

石房有(大波man)則指自己對今次選舉結果失望，認為輸在教育，並稱不明白為何需要解散警隊。他說：「沒警隊一日，相信在場參加者都會移民，只說會為我們擋子彈，但我們並沒有要求他們擋子彈。」他呼籲參加者站出來表達對警隊的支持。