港航財困危機　牌照局決定暫不作進一步行動

香港航空陷入財困危機，空運牌照局早前對港航的牌照附加兩項新條件，否則或會撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局今日(7日)表示，審視了港航所提交的所有資料，包括港航已應牌照局要求提升其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的水平，並承諾持續保持有關水平。牌照局決定於收到該公司就首項新條件進一步提交細節前，暫時不對港航作進一步行動。牌照局強調，是在慎重考慮了公眾利益以及維持香港作為國際航空樞紐的政策方向等因素後作出決定。

牌照局早前附加的兩個新條件，包括(一)必須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金，或提供令牌照局滿意的其他方案，以及(二)提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

牌照局指，昨天(6日)召開會議仔細討論了港航的最新情況，並審核港航所提交的資料，港航已根據牌照局第2項新條件提升其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的水平，並承諾持續保持有關水平。牌照局亦已審視香港航空就首項新條件所提交的資料，並已要求該公司進一步提交更具體細節。牌照局會繼續密切跟進港航的整體營運狀況，並要求香港航空須繼續改善其營運效率，並調整長遠的營運策略，在需要時牌照局會按情況採取適當的行動。

民航處亦表示，經審視港航申述，並考慮了處方近日對該公司的巡查結果，以及過往的相關檢查記錄等因素後，信納香港航空有能力繼續嚴格按照《1995年飛航(香港)令》適當及安全地營運，決定暫時不就其《航空運輸企業經營許可證》採取進一步行動，強調會繼續密切監察該公司的運作，如發現其未能按照飛航令營運，民航處會採取果斷行動。

運輸及房屋局回應時表示，得悉並認同空運牌照局決定，相信牌照局經慎重考慮公眾及旅客利益等多項因素而作出，要求港航全面及積極配合牌照局一切要求。運房局又表示，港航應從自身問題的根本着手，盡快全力解決公司結構性的財務問題，全速改善財政狀況。

運房局續指，已再次提醒港航須保持警醒，在繼續根據機票條款為乘客提供服務的同時，須適時向公眾交代任何可能影響公眾和旅客利益的情況，並作出合適的安排；港航亦須按照相關的法例要求，照顧其員工的利益。運房局稱，會繼續密切監察港航的財政狀況，亦會緊密審視財務改善的工作和成效，如有需要，運房局不排除進一步縮減其營運規模。

香港航空回覆查詢時表示，公司一直運作正常，將來的長假期及未來日子亦會提供服務。港航指，公司各持份者包括股東及管理層，經緊急磋商後已達成資金注入方案，資金會陸續注入香港航空以作營運之用，公司將繼續以精細化管理加強整固計劃，提升營運效率，亦會積極與服務供應商溝通，盡快解決餘下的財務問題，使服務逐步回復正常。