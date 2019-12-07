修例風波：催淚彈顏色水等危害健康　系統性醫療紀錄有迫切性

修例風波持續近半年，警方多次在示威現場施放催淚彈，以及使用水炮車驅散示威者。國際權威醫學雜誌《刺針》最新一期的社論中指出，催淚彈及藍色水劑等化學物質，危害港人健康，需急切性地建立一個系統性、具透明度等的醫療紀錄，評估現時大眾對未知的健康影響，亦有助建立互信。

該文章指出，警方與示威者的衝突造成大規模受傷，有警員指摘公立醫院提供的治療差，而且受到歧視。另一方面，醫生關注頭部受傷的示威者受到警棍及橡膠子彈等武器攻擊，這些因素均導致醫警關係變得緊張。加上大眾對公營醫療體系的不信任，特別是年輕人受傷時不主動求醫，令很多沒有醫療紀錄及未經治療的個案大幅上升。

文章又指，警方在人口密集的市區大量使用催淚彈，包括住宅、公眾地方，甚至在一間公營醫院附近都曾使用過，這些化學物質對人體健康的影響令人關注。另一方面，示威者投擲汽油彈及燒車胎產生的化學物質，未知會對人體健康有甚麼影響。當未清楚這些武器中的成分帶來的潛在風險，醫生難以提供合適的治療方法，亦無從建議公眾保障健康。

另外，文章續指，當社會運動持續下去，對市民的精神健康也有影響，對整體香港人的健康構成長遠損害，故有迫切性建立一個有系統、具透明度及堅固的醫療紀錄，不但可評估現時對市民帶來很多未知性的健康影響，更有助重建互信。