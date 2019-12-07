修例風波：消防巡港九五金店　檢易燃及腐蝕性危險品

昨晚(6日)8時許，有網民發現一批身穿有消防打擊非法燃油轉注特遣隊字樣背心的男子，在旺角新填地街一油漆五金店調查，從店內搬出多箱疑載有易燃液體的玻璃樽。不少人懷疑相關行動是因應近期反修例風波，示威者屢次使用各種危險品有關。

消防處助理消防區長梁有勝表示，處方不時作出例行及突擊巡查，以打擊過量儲存危險品的情況，在過去半年共進行逾500次巡查，當中包括五金店舖，期間共檢獲23公斤第3類腐蝕性危險品，約83公斤第4類有毒危險品、約600公斤第5類易燃危險品。

處方早前收到情報，指本港各區五金店有懷疑過量儲存危險品情況，遂於昨晚及今日（7日）展開特別行動，昨晚派出11名消防人員，包括打擊非法燃油轉注特遣隊，以及危險品巡查專隊，前往旺角一帶巡查，在新填地街一間五金店，檢獲90公升第5類危險品，以及19公升第3類危險品，並即時對相關人員作出執法行動。處方今再派出29名消防人員，分別在旺角、油麻地、灣仔及西環等多區五金店作突擊巡查，共檢獲250公升第5類危險品，以及19公升第3類危險品，並已採取執法行動。

梁聲稱，今次行動與近期示威行動無關，純粹根據情報主導，按手上資源及情報確實性，主動及獨立地作出行動，過程中並無與其他部門合作，亦非針對特定店舖。他指出，今次檢獲的危險品數字偏高，但對於是否因應示威活動頻繁，造成危險品流通量增加，他則稱調查行動仍在進行中，不便透露。

根據香港法例295章《危險品條例》第6條，任何人士違規儲存、運送或使用超出豁免量的危險品，一經定罪，可被判處罰款25000港元及監禁6個月。消防處呼籲市民如發現違規情況，可向處方投訴。