專業人士批政府不回覆　形容給予建議「如入黑洞」

香港專業及資深行政人員協會於反修例運動前委託香港中文大學亞太研究所，進行有關「專業人士參與公共事務的優勢與局限」研究。調查結果顯示，受訪者多樂於成為政府諮詢及法定組織成員，原因是有意提升地位、實現抱負等。但協會人士指政府不回覆他們的建議，令有關建議「如入黑洞」。

香港亞太研究所在今年3月至5月，透過網上問卷訪問了746人，並在4月至5月期間，替38位來自金融、法律、醫學、工程和建築界的人士，舉行5場焦點小組訪談。

調查結果顯示，受訪者樂於成為政府諮詢及法定組織成員的意願均值為6.52分，其中高達22%人給予9至10分，低於5分的人佔18%。另外，47.7%人表示「參與公共事務原因希望可提升地位、累積人脈、實現抱負和有歸屬感」，但有近50%人指「工時長、壓力大、專心專業和公司不支持」是阻礙他們參與公共事務的原因。

專資會副秘書長彭一邦指，專業人士提供給政府的建議就恍如「入黑洞」，政府大多未有就建議回覆，部分人向政府提供的意見較宏觀，但因政府部門分工分明，令各部門出現互相推搪的情況。