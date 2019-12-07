政Whats噏：尹兆堅逾期入保安事務委員會　會否遭攔截？

泛民主派經常喺議會裏面拉布，有時仲玩得好盡，就好似立法會保安事務委員會開足3次會先選到主席，但副主席一職仍然未有着落。民主黨(白鴿黨)議員尹兆堅(肥尹)逾期申請加入保安事務委員會，唔知又會唔會因為泛民拉布惹禍而受到阻撓呢？

點解要逾期申請加入？我哋問過肥尹，佢話原本唔係負責保安事務，一路都無諗住加入，但由於早前提出針對域外法權嘅修訂草案，希望可以處理台灣殺人案疑犯陳同佳移交一事，草案獲律政司發出證明書，可提交上立法會，但立法會主席梁君彥唔肯直接將修訂草案提交上大會討論，佢認為有迫切性，但梁君彥強制一定要喺保安事務委員會跟正常程序討論咗，然後先交上大會，而佢係起始人，覺得條題目需要喺委員會入面傾，所以就決定加入。至於係咪遲咗加入，肥尹話其實立法會復會無耐就決定加入，一早已經入咗信，只係因為未選到主席先咁遲。

肥尹又話陳同佳當時獲釋無耐，計劃前往台灣自首都擾攘咗一輪，政府處理到件事嘅話就唔使佢再出手，但政府就無乜「符弗」依然用鴕鳥政策拖延，令陳同佳自首一事陷入膠着狀態，佢話假如修訂草案最終順利通過，就能夠有一個法律工具解決件事。

其實，逾期申請加入委員會都唔係一定可以開綠燈，好似肥尹嘅黨友許智峯(峯鴿)咁，舊年逾期申請加入工務小組，亦一度被建制派議員阻撓，要求佢親身解釋之餘，仲話要記名投票添，最後亦被建制派放行，佢先可以候補加入。

泛民喺選正副主席不停拉布，咁擔唔擔心委員會審批加入委員會畀人玩？佢話都唔諗得咁多，事關提出修訂係無政治角力嘅需要，而且係一個共識同解決方案嚟，再加上建制派議員亦都關心同想解決件事，如果建制派覺得佢嘅方案唔係最好，甚至喺傾嘅過程中提出更好嘅修訂或其他條例草案，只要解決到問題，佢係絕對支持，但建制派為咗任何原因而玩弄修訂嘅話，佢哋就係自打嘴巴。

喺幾日前先當選委員會主席嘅陳克勤就話唔會反對肥尹加入，又話喺下次特別會議完成副主席選舉嘅程序後，就會處理肥尹嘅申請，佢又估計建制派議員對肥尹嘅加入唔會有意見。肥尹係咪可以順利加入委員會，大家拭目以待嘞！