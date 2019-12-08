修例風波：南亞兵假難民乘虛作亂

警察平亂分身不暇，南亞兵團及假難民趁亂犯案，除涉犯搶劫大案外，較輕微罪案則更猖狂，本報記者曾直擊多區湧現南亞小販，擺攤賣冒牌手袋及衣物，而售賣私煙、聚賭及毒品交易等，比以往更嚴重，為社會添煩添亂。

南亞幫犯案不斷，單計今年至少涉及三宗巨額劫案。上月尖沙咀棉登徑兩名本地男子藏有逾一千萬元現金的行李篋被五、六名南亞籍劫匪搶去，事主遭刀棍打傷。九月紅磡一間找換店職員押運逾五百萬的美元及港幣往尖沙咀時，在馬頭圍道被五名南亞漢以棍及揮拳圍毆，並搶去載款背囊。五月有男子經找換店兌換四百萬元現金，途經紅磡德安街時遭兩名持牛肉刀南亞劫匪搶去載有現金的背囊，其後匪徒被捕，其中一人為持「行街紙」留港的印度裔男子。

而假日的中區一向湧現南亞小販，最近數月更肆無忌憚做生意。每逢周末，港鐵站出入口、銀行外，統統被南亞小販霸佔做生意，大大小小估計數十檔，客人多為放假的外傭。其中環球大廈對出干諾道中便有六、七檔販賣冒牌手袋及衣服，霸佔行人路，惟附近的食物環境衞生署人員卻未見干涉。

深水埗更加烏煙瘴氣，北河街入夜後，商店及排檔陸續收舖。有南亞人利用排檔作掩護，在行人路賣私煙，他們將兩個紅白藍袋放置木椅上，在光管照明下，袋內有一包包不同牌子的香煙。