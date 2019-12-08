跳閘男銅鑼灣站被截　2洋漢幫拖1涉襲警被捕

一名孭有背囊及身穿外套便衣男警，於今午(7日)12時許，行經港鐵銅鑼灣站時，發現疑有人「跳閘」，疑人被一名目擊男子截停理論，便衣警員遂上前表露身份截查。其時有兩名外籍男子趨前意圖干涉，並有市民拍下事發經過。

片段可見，便衣警員向其中一名手挽紅色膠桶洋漢連番喝問：「What are you doing？」站在分隔欄杆另一邊，身穿藍色外衣揹斜孭袋的洋漢，伸手企圖搶奪便衣警的伸縮警棍，經一番拉扯警員「力保不失」。

當便衣警員上前欲制服藍衣洋漢時，被對方再度伸手拉扯間，企圖再度搶奪其警棍，警員失平衡跨過欄杆跌在地上，並遭藍衣洋漢按地揮拳毆打頭部；其時手挽膠桶洋漢企圖「幫拖」，被姓余男子擋在一旁，而便衣警繼而遭洋漢壓在地上一度拖行，復遭洋漢用腳踩向腹部。

其後，畫面中突傳來一陣口哨聲，未知是否有在場人士「通水」着洋漢逃離現場，未幾手挽膠桶洋漢偕同「跳閘男」逃去，而藍衣洋漢終被警員與余合力制服。經初步調查後，該名35歲藍衣洋漢，涉嫌襲警及襲擊致造成實際身體傷害被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。事件中，便衣警肩膊受傷，余則頸受傷，同被送院治理。