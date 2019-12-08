我有正能量：無家但友愛　義工發揮送暖力量

在烽煙四起的城市，不同聲音變成對立面。有人被迫走上街頭，有人只能露宿巷角，80後女生徐靜雯（Kris）不分你我，希望借助自己與團體的力量，為這群被城市離棄，站在社會邊緣的人送上溫暖。

「其實係一刻感動，當自己生於幸福嘅時候，見到佢哋（露宿者）得唔到溫暖，所以都好想幫人。」就在社會最撕裂的時刻，Kris感到自己雖然微小，但仍可為他人送暖。2014年時，她決定參與義工活動，有別於一貫探訪老人院或基層兒童，她走到街頭參加深水埗明哥的派飯活動，了解這群衣衫襤褸的無家者，在飄泊流離的生活背後，每人的落泊故事，「可能係屋企問題、相處唔融洽，跟住會離家出走，只能夠露宿街頭。」她慨嘆，「好多人會用唔好嘅眼光去睇佢哋（露宿者），覺得佢哋係懶同唔做嘢。但有冇諗過佢哋返工嘅時候，會有人去偷佢哋嘅家當。佢哋唔係製造問題嘅人，佢哋都無可奈何，每人都有自己解決唔到嘅問題，但唔係所有人都會搵人幫，因為佢哋都有自己嘅尊嚴。」

明白在社會邊緣人的想法，因為Kris當了義工5、6年，她指剛開始時最難與無家者建立關係，「初初接觸都係陌生人，但慢慢就再冇戒心。」然而，成功打破隔膜後，迎來的又是另一重難關，「我覺得我哋係同時間競賽，試過探完一個70歲嘅伯伯，隔咗兩星期（佢）就唔喺到。」人生無常，Kris發現到自己能夠幫助這群人的能力，只限制在一個飯盒與簡單對話上，想要身體力行進一步協助無家者找工作、找住宿，卻因未有一個專業機構的名義而處處碰壁，因此她與兩名義工決定成立非牟利組織「無名共行」，利用一個名分與不同的機構正式合作，幫助這些在社會上被看作沒名沒份的人。

團隊在今年1月正式成立，目標是協助本地不同的弱勢團體，如基層家庭、難民及長者，希望將送暖的力量發揮更大。由當時的3人逐漸增加到現時的10多人，並獲餐廳、麵包店資助，亦會在網上收集捐贈物資，Kris現積極邀請社工等不同專業人士去加入團隊，希望在贈送飯盒、藥油以外，可以多走一步解決他們住宿與工作的需要。

從簡單至幫助無家者入紙申請公屋、派日常用品，到成功協助一名無家者找到一個容身之所，甚至為一個70歲的婆婆辦大壽，「佢（婆婆）本身唔想住老人院，（辦大壽感覺）起碼有人照顧，因為佢行路唔係好方便，但嗰日佢就同我哋講決定申請入住老人院，我哋聽到都好開心。」看見Kris敍述這些經歷時，由心而發的喜悅，原來對她而言，能夠幫助人，自己同樣分享到，兩者再不是施與受的關係，「我哋好似朋友，唔係義工，可能每個星期都想見，唔見都會掛住。」

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