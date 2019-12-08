探射燈：消防喉冇水　釀豐盛苑慘劇

資助房屋權責不清，消防系統為人詬病，月前曾有屋苑因消防喉轆在危急關頭沒有出水，導致1人活活燒死。有區議員批評，事隔1個月政府仍未有調查結果，居民怒轟管理公司未有嚴謹處理，斥管理公司「盲信」消防公司報告，未有監管成效。

上月，沙田豐盛苑發生奪命火警，在危急關頭消防喉轆被發現無水。消防區長指涉事大廈於去年12月消防系統年檢時，曾發現有部分包括警鐘的消防設備有輕微故障，但已在今年7月維修，消防設備專責隊伍其後會跟進喉轆問題。

沙田區區議員陳諾恒指，事隔近1個月，消防處仍未就事件交代原因，又直斥管理公司未有承擔，「法團因為都係街坊，所以信消防公司嘅報告都唔奇，但管理公司係專業，應該要再檢查吓。」他指有居民因事件擔心管理公司在消防系統年檢上敷衍了事，建議立例強制要求管理公司檢查消防系統，做好把關工作，以免同類事件再次發生。消防處回覆指，事件仍在調查中。

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