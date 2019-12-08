探射燈：新屋邨滿布危機　房委會賣完懶理

新入伙屋邨管理不善，危機處處。長沙灣居屋凱樂苑多層慘成垃圾房，防煙門長開，逃生通道隨時變奪命路。同區麗翠苑10天內發生2宗火警，惟走廊雜物疊起如半個人高，煙蒂隨處可見。上水公屋寶石湖邨樓層紙皮在走廊「排隊」，霸佔大半電梯大堂，清潔工叫苦連天。有關注團體及立法會議員批評，房委會未有主動為新入伙屋邨成立互助委員會，又未有監管物業管理公司，新屋淪居民噩夢。

凱樂苑8月入伙，但至今多層樓的公眾地方淪為垃圾房，走廊及電梯大堂均發現大堆建築廢料及垃圾，不少後樓梯布滿紙皮包裝等垃圾，現場雖有警告要求有關人士2小時內清理，但東網記者及後未見有人理會。同時，多層防煙門未有關好，逃生通道隨時在火警失效，訪客莊先生坦言擔心有火警危險。

屋苑同時存在保安及衞生隱患，後門大開如無掩雞籠，部分梯間有尿漬。當區區議員梁文廣表示，相關情況在入伙後持續，惟因居屋經已出售，房委會撒手不管，只交由管理公司加強清理，及靠業主自律。

同區的綠置居麗翠苑曾在10天內發生2宗火警，其中1宗在樓層垃圾房內發生，當時牆身燒至熏黑，而現時多處張貼小心火警告示，惟不少街坊稱未聽聞火警，垃圾房遭大批紙箱、膠袋及垃圾逼爆，5、6個煙蒂掉在紙堆旁邊，分分鐘觸發第3次火警。

上水公屋寶石湖邨的1名清潔工大呻慘況，斥裝修師傅貪方便隨處丟棄垃圾，部分樓層走廊大堆紙皮「排隊」，佔去大半電梯大堂空間。該區區議員林卓廷認為，住戶除了要自律，房委會亦不能把責任「外判」給承辦商。

公屋聯會總幹事招國偉指，資助房屋需成立互助委員會處理屋苑或屋邨管理事宜，但新屋邨入伙只有數月，難以在短時間內成立，他認為房委會有必要主動承擔角色直至法團成立為止。他又斥新入伙公屋衞生及保安問題一直未改善，房委會應監管物管公司加強巡查及清潔。另外，立法會議員柯創盛批評房委會責無旁貸，應加強監管外判清潔及管理公司。

消防處發言人指，今年6至11月，麗翠苑與寶石湖邨的樓宇範圍內分別發生2宗與1宗火警，而麗翠苑與凱樂苑接獲的投訴分別為8宗與1宗。

房屋署發言人指，房委會委聘物業管理公司負責屋苑的日常管理，而該署一直監察管理公司的工作。另寶石湖邨上月底有1宗與入伙拜神棄置灰燼有關的火警。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！