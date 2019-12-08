網民熱話：找少$100？蠱惑的哥「魔術手」撕走收據車牌

搭的士找錢時一定要望得清清楚楚，否則手中的找贖隨時差一截。近日就有乘客上網發文，指搭的時竟遇上蠱惑司機，原本應找贖$325卻找少$100，更疑在收據上撕走車牌號碼，以防被「追數」。

該名乘客事後於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，講述上周二(3日)乘搭的士的經歷。當日抵達目的地後，司機先是「舉高手數咗一次畀我睇三張$100，然後問我有冇$5散紙」。事主回答沒有後，突然發現的士收據「冇咗截」，於是要求司機重印。對方重印後隨即開門找錢，事主落車途中再「望一望」，始發現手中只有兩張$100，經追討後，對方才補回。貼文其後稱，回程時與另一位的士司機閒聊，才明白「原來佢係特登撕走單據上半截嘅的士車牌」，讓自己無法追究。

事主後來上網搜查，才發現同一車牌號碼的的士「早有前科」，但車內裝飾，司機相貌等與自己所遇的情況不同，懷疑是「影子車」。事主最終於貼文稱將會報警，亦奉勸乘客遇大額找贖時要小心。

貼文發布後，網民紛紛建議報警處理，有人斥司機「一百幾都呃，真係一樣米養百樣人」；有人則擔心誤坐影子車後果嚴重：「可能是一個的士牌幾架車共享的影子車，出意外沒有保險！」不過也有網民從另一個角度看：「社會有呢啲人渣司機，乘客才會有聰明進化。」

網民有話說：

Ho Tsang：魔術手係常用招式用咗幾十年㗎喇

Ericsiu Yeah：個司機隻手都幾快，單據出晒之前已經撕咗一次

Paul Ko：搞咁大台戲，搵得一百

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