修例風波：私人職位空缺大減31.7% 　政府料青年難揾工

香港自今年6月發生反修例風波，私營機構就業人數同月錄得跌幅，是近10年來首次。至上月，情況進一步惡化，勞工處收到私人職位空缺數目較去年同期更大幅減少31.7%。勞工及福利局局長羅致光今日(8日)發表網誌表示，每當失業率上升，青年人通常首當其衝，因應青年人就業情況可能轉差，勞工處會透過優化「展翅青見計劃」，協助青年人投入就業市場。

羅指政府上周三(4日)公布新一輪支援企業和就業措施，包括由本月開始，增加新一期「就業・起動」名額，由每期100個倍增至200個，同時增加向參與的非政府機構發放的資助，由每名學員每月8300港元增加至9000港元。

為促進參與各就業計劃的青年人、60歲或以上年長人士及殘疾人士穩定就業，勞工處計劃於明年以試點方式，向他們發放留任津貼，在「展翅青見計劃」、「中高齡就業計劃」及「就業展才能計劃」下獲聘的僱員，如果於在職培訓期內工作滿3個月，將可獲發留任津貼3000港元，之後該僱員留任每滿1個月，可獲發放額外1000港元留任津貼，直至完成為期6至12個月的在職培訓為止。

此外，再培訓局應政府委託，於今年10月推出一次性的「特別・愛增值」計劃，提供給受近日經濟不景影響的僱員報讀，迄今共接獲4144名學員的報讀申請，鑑於反應正面，再培訓局會優化及延長特別計劃，包括考慮透過修改法例把每名學員每月最高的津貼額由4000港元增加至5800港元，並增加行業和課程的選擇。