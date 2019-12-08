3區實測生態海岸線　「有生命」海堤助生物棲息生長

市民一般見到的人造海岸線，由垂直海牆或堆石式海堤組成，物料多為混凝土和花崗岩，在炎熱的中午或潮退時，生物會因脫水和中暑而死亡。發展局局長黃偉綸今(8日)發表網誌指，政府早前在東涌新市鎮擴展區首次引入生態海岸線，土木工程拓展署現正聯同香港大學進行可行性研究，在西貢、屯門龍鼓灘和沙田馬料水的海堤，放置生態海岸設施，作實地試驗。

土拓署高級工程師李志健說，生態海岸線是在可行情況下，加入模仿自然潮間帶的設計，儲水遮蔭，提供一個合適的生境和庇護空間，讓海洋物種棲息和生長，提升生物多樣性，形成「有生命」的海堤。此外，生態海岸線的設計亦可為市民和遊客提供休憩的好去處，更有助進行環保教育和科學研究。

李續指，今次研究的選址分屬不同水體，例如西貢屬海洋性、馬料水屬半開放水域，而屯門龍鼓灘屬河口性，有助評估生態海岸線在香港不同水體的應用和發展的可行性。有關研究於去年1月開展，預計2021年年底完成，當中包括為期兩年的實地監察。

香港大學生物科學學院教授梁美儀指，實地監察今年3月展開，分別測試不同的「生態海堤」組件，包括生態護甲組件/生態立方體、牡蠣養殖籃/蠔籠、潮汐池，以及優化海牆/生態方塊等，初步結果令人鼓舞。