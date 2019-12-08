連月示威致港人心靈受創　心理支援義工：一定要講出嚟！

香港經過接近半年的社會動盪，無論任何政見、立場的人，都承受着不同的心理壓力，有些人甚至會情緒崩潰而患上抑鬱，眼見這個情況，香港紅十字會早在6月中起，就持續為受今次社會事件影響的人士提供急救及心理支援服務。

心理學碩士畢業的Carmen，就是其中一個心理支援義工，她曾經亦是一個抑鬱者患者，在同理心的驅使下，她希望盡量安撫受傷的心靈：「呢件事歷時好長，以及影響亦非常廣泛，所以大家多多少少可能喺生活上，或者心情上都會受到影響。」Carmen分享到。

作為香港紅十字會的心理支援義工，Carmen過去幾個月一直有參與機構「Shall We Talk」的服務，為有需要的人士提供一個宣洩情緒的「樹窿」。

她指出，任何立場或任何背景的人士，其實都是面對同一件事，有很多不同的情緒都是共通的，包括無助、憤怒、害怕，背後的需要都是希望可以有個安全的地方生活，彼此得到尊重，大家是和諧的：「我接觸唔同嘅人時都會聽到，呢啲係大家嘅需要，所以都會畀我反思同提醒，其實就算咩背景、立場，我哋依然可以去互相支持、互相尊重。」

Carmen強調，無論感到絕望、害怕或憤怒都好，都要讓自己有一個空間去抒發感受，並去說出來。截至11月中，機構的的心理支援服務已經服務了1400多人次。