財困非一日之寒注資難拯救　學者指港航倒閉機會大

香港航空因財政問題面臨被釘牌危機。有學者今午(8日)出席論壇節目時表示，港航面對財困問題有迹可尋，「冰封三呎非一日之寒」，擔心其有機會倒閉，影響員工生計，以及缺乏競爭的市場下，消費者權益不受保障。

中文大學工商管理學院高級講師李兆波表示，香港經濟環境因素與港航財困的確有一些關係，但港航短時間內三度出現財困，形同「一個人短時間內多次心臟病發」，即使獲母公司海航注資應付，但海航本身亦面對財政壓力，「救得一時，救唔到一世」，認為港航倒閉機會頗大。

獅子山學會主席王弼表示，港航在去年已經傳出財困，顯示當中的經營模式已出現問題一段時間，無法估計港航會否倒閉，但若果真的倒閉，擔心有機會引致其他航空公司加價。

職工盟主席、空勤人員總工會理事吳敏兒則指，由於港航不是上市公司，難以從報道中深入了解其財政狀況，但從一些蛛絲馬迹可以察覺港航財政響起「警號」，如機上的娛樂系統均需暫停，反映供應商可能在收錢上出現問題。她不希望港航倒閉，因為當中涉及約3000名員工的生計。

至於港航會否裁員，香港民用航空事業職工總會副主席李永富認為，需要一步一步審視，現時難以判斷，因為港航倘若削減航線，受影響的員工可作資源調配，由前線調回後勤工作，這樣便可以避免裁員，但若不幸地受影響員工的技能不能幫到公司，便無可避免需要裁員。