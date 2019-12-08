修例風波：調查指67人曾遇性暴力　僅少數人願報警

修例風波持續近半年，屢傳警察非禮示威者，甚至有聲稱是受害者指自己在警署或法院大樓內遭性暴力對待，而警方亦曾承認接獲相關案件。關注婦女性暴力協會、平等機會婦女聯席、香港人權監察等組織今(8日)舉行記者會，公布早前網上調查的結果，並宣布會利用申訴機制控訴，尋求國際社會的支持。

平等機會婦女聯席發言人區美寶匯報，由該3機構共同發起控訴警察性暴力的國際聯署，截至昨日(7日)已收集到來自超過20國家及地區、共85個團體聯署支持，聯署信將會交給聯合國關注性暴力專家。

關注婦女性暴力協會主席霍婉紅表示，協會於8月21日至9月30日展開了一項反修例運動中的性暴力經驗調查，透過公眾自填問卷方式收集資料，結果共有67名受訪者表示自己期間曾經遭受性暴力對待，當中只有極少數受訪者會選擇報警求助，反映受害者不相信現存的執法機關。她認為政府需盡快成立獨立調查委員會尋回真相，並呼籲在反修例運動期間曾遭受警察性暴力的市民聯絡協會，以及接受匿名訪談。

香港人權監察發言人葉寬柔表示，過去數月一直也有將反修例運動以來人權受侵犯的狀況向聯合國人權議會反映，並準備將現時收集到的個案資料報告交予聯合國數位專家。聯合國人權事務委員會亦將在2020年6月預審香港履行《公民權利和政治權利國際公約》情況的報告，屆時人權監察亦會將警察的性暴力行為一併收入民間報告。