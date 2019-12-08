政Whats噏：區選輸咗點算好？狄志遠話建制泛民都要變

今屆區議會選舉泛民大勝，好多即使做咗好多年嘅建制派議員都落選，甚至下年1月1號之後，建制派都變成區議會入面嘅少數派。面對區議會形勢大改變，建制泛民角色交換，前立法會議員、新思維主席狄志遠今日(8日)出席一國兩制青年論壇搞嘅「香港再出發」研討會時就表示，兩派人都要重新學習。

狄志遠曾經係民主黨黨員，佢以大埔區議會為例，全部議席都畀反對派拎晒，而反對派一直扮演反對政府嘅角色，但依家一下子就變成區議會嘅大多數，咁係咪就淨係反對，乜都唔使做？狄覺得反對派要重新學習執政同埋管理資源。至於建制派，都唔係輸咗咁多就乜都唔使做㗎，建制派可以考慮點樣抗衡反對派，監察番議會工作，地區政治咁樣先可以更加成熟㗎嘛。

新民黨中央委員、一國兩制青年論壇副秘書長甘文鋒都喺區議會選舉落敗，佢話建制派需要反思落敗原因，唔應該淨係做地區事務，同埋唔係凡係政府推出嘅議案都要支持。佢話因為自己係建制派，過去比較少指出地區議會做唔到乜嘢，有邊啲位失職，依家係時候監察番議會喇。甘又話依家政界最需要得到中央信任，又要監察政府嘅革新派，如果建制派轉唔到型，都好難行落去。

兒童事務委員會非官方委員、前民主思路聯席召集人黃梓謙就鼓勵甘文鋒，叫佢唔好放棄，又用自己做例子，喺2016年都輸過立法會選舉，呢幾年咪又發展得幾好。甘文鋒多謝番黃梓謙嘅鼓勵，又話依家可以專心湊女都幾好啊！