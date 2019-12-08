修例風波：終院高院同遭縱火　入口燒至熏黑

民間人權陣線今(8日)發起國際人權日遊行，大批黑衣人於港島區築起傘陣，與警方對峙良久。至傍晚時分，有黑衣人趁亂到金鐘道，疑向高等法院其中一個出口投擲至少2顆汽油彈，並於法院外以噴漆噴上示威標語。及後，中環終審法院亦被投擲懷疑汽油彈。律政司表示，今日有人在終審法院和高等法院外縱火，政府絕不姑息任何違法暴力行為。

縱火事件發生於傍晚約6時，黑衣人朝高等法院一個出口投擲汽油彈後逃去，鐵閘底部一度火光熊熊，冒出大量濃煙。消防員在數分鐘內抵達現場，當時火勢已逐漸減弱，鐵閘及地面被燒至熏黑，現場遺下一地玻璃碎。

黑衣人亦於高院遭縱火的出口附近一條柱上，以噴漆噴上「法治已死」字句，表達對法治的不滿，其後轉往法院外圍的石坡上噴上「五大訴求，缺一不可」等示威標語。

到晚上約7時，終審法院亦遭人投擲懷疑汽油彈，有在場人士用水救熄，法院門邊左下角、外牆、正門樓梯等都有熏黑痕迹，附近仍留有疑似汽油彈。法院路牌被噴漆，寫有「司法已死」四字。

律政司晚上發表聲明，指今日在終審法院和高等法院外的縱火事件，除擾亂社會安寧外，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害。縱火屬嚴重罪行，威脅社會大眾的生命財產，一經定罪，可被判終身監禁，任何人都不應以身試法，特區政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。