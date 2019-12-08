政Whats噏：胡耀昌倡議助薪酬跟薪級表　益埋建制派？

班候任區議員呢排急住請助理，咁人工應該畀幾多呢？好似民主派嘅大埔區議員候任議員胡耀昌(Max)諗計提高議助嘅待遇，建議將議助薪酬開支獨立喺辦事處營運津貼，同時參考公務員薪級表制訂「議助薪級表」。咦！有傳建制派話要請番落選區議員做議助，咁呢個方法咪益埋建制派，唔使咁大開支喇！

Max喺Facebook貼文，話分別喺區議會同立法會議辦工作多年，對議員助理待遇之差有深刻體會，又話由於政府每月畀議員用作營運開支嘅津貼唔多，令議員唔可能以市價請人留人，見盡好多既fit又有heart嘅議助，最終都因為生活迫人而要另謀高就。

隨住社會進步，佢話對議助嘅工作要求愈嚟愈高，可謂要周身刀、張張利，所以長遠佢建議將議助薪酬開支獨立喺辦事處營運津貼，同時參考公務員薪級表制訂「議助薪級表」，提高議助待遇之餘，亦可提升議辦服務質素。

話時話，建制派喺區選大敗，盛傳民建聯會自資或情商友好政團以現時區議員津貼請番啲落選區議員做議助，若果政府肯接納Max嘅建議，咁建制派就可以慳番筆，真係一家便宜兩家着喎。