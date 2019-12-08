政Whats噏：公務員加薪惹爭議　華員會點名反駁三議員

香港嘅示威浪潮已經爆發咗近半年，警民關係亦持續緊張，連累本身爭議唔大、牽連全體近19萬名公務員嘅「公務員薪酬調整撥款申請」遲遲未獲立法會財務委員會審批，搞到作為全港最大嘅公務員工會華員會日前都忍唔住出聲，仲要點名3名立法會議員作出反駁喇！

行政會議早喺今年6月通過公務員加薪方案，現時已經踏入咗12月，立法會亦都復咗會近兩個月，但呢個撥款申請仍未獲得通過，然而申請載列咗喺財會議程上多時，喺剛過去嘅一次會議上開始討論，終於見到獲得通過嘅曙光。

之不過，公務員加薪呢個項目惹起爭議，主因係綑綁式為公務員劃一加薪，而警隊執法同表現喺今次示威浪潮中備受爭議，泛民主派一直希望將警隊加薪分拆處理，泛民主派嘅議員朱凱廸同區諾軒曾喺會上要求將警員薪酬部分分開處理，至於建制派議員梁美芬就喺報章上撰文，話公務員無份止暴制亂而唔應該加薪，文章引起爭議，其後佢就澄清要加一齊加。

華員會會長利葵燕日前就發聲明，希望立法會從速按既定機制審批延誤咗嘅加薪方案，更點名朱凱廸、區諾軒同梁美芬有謬誤，質疑佢哋混淆咗公務員問責制度，重申公務員只負行政責任而不負政治責任，而薪酬調整機制初衷係令公務員薪酬維持到購買力，由政治立場決定排斥某部門係偏離現有機制，重申政府機器喺香港持續咗近半年嘅動亂中正常運作，大多數公務員都有貢獻，議員們唔應該抺煞。華員會希望立法會可以去除政治化取態，從速處理申請，仲話本應上個立法年度就處理申請，盡忠職守嘅公務員唔應該受到無理懲罰喎。

面對相關嘅批評，區諾軒就話理解華員會嘅睇法，但就希望華員會都可以理解返佢哋喎，事關有警員利用暴力對待市民，最明顯嘅就係元朗事件，警員完全唔顧及市民，公義不能得到彰顯，警員執行公務時嘅不當行為，只會令更多市民反彈。佢仲舉例話，如果警察失職、辦事不力都仲可以加人工，就好似辦公室員工，曠工、缺席兼做錯事，老闆仲加人工畀佢，大家自己諗吓係未真係合理咁話。我哋都聯絡過朱凱廸同梁美芬，但兩人暫未回覆。