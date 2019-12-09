探射燈：黑死病殺2萬人　港英政府電燈柱掛老鼠箱

香港於1894年曾爆發「黑死病」鼠疫，短短五個月已造成逾2000人死亡，死亡率接近90%。鼠疫爆發至1924年才消失，死亡人數達2萬以上，是香港有紀錄以來死亡人數最多的瘟疫。鼠疫爆發後，港英政府採取多項措施應對，亦同時促進醫學發展，提升香港居民的衞生意識。

1894年5月8日本港確診首宗鼠疫感染個案，未幾更在東華醫院發現已有20人患上嚴重鼠疫。由於中鼠疫身亡的人屍體發黑長滿黑斑，故被稱為「黑死病」。早年華人聚居地區衞生情況惡劣，上環太平山街人口稠密，成為爆發鼠疫的重災區。當時港英政府共花去80萬港元遷出居民，並在該區成立細菌學檢驗所。

為防止鼠疫擴散，當年港英政府「潔淨局」不斷在受影響區域進行清潔消毒工作，並規定要定期消毒公廁，自此清潔家居行動成為習慣，即為人所熟悉的「洗太平地」。政府又將停泊於昂船洲醫院船「海之家」調往西環對出的維多利亞港海面，強制將患者送上船隔離，以西醫方法治療，後來改送華人患者到臨時醫院治療。至於屍體須以石灰消毒，才可以埋葬。

港英政府又在全港的電燈柱掛上「老鼠箱」，如果市民在街執到死老鼠，便可放入箱內，當局每日收兩次老鼠箱，如死老鼠被檢出有鼠疫，會立即在該箱附近作調查及清潔。在1907年全港大概有650個老鼠箱，而單在該年的4月至9月，香港細菌學院便收集了1.9萬隻死老鼠，當中有23隻有鼠疫。據悉該老鼠箱一直掛至上世紀60、70年代，而後人更以「電燈柱掛老鼠箱」來形容一些高矮不相配的情侶。