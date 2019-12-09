探射燈：太歲當頭坐　堪輿學家批鼠疫襲港

鼠疫隨時湧港，人人自危！近日內地爆發鼠疫，在北京朝陽醫院留醫的病人，確診患上肺鼠疫，疫情更在內蒙古有蔓延迹象，甚至傳出有死亡個案，人心惶惶。內地有醫生推測，鼠疫恐怕已在多個省市蔓延。有堪輿學家分析，太歲坐鎮的流年，相應的生肖會「冇運行」，容易出現與該生肖相關的疾病或意外，由於明年是鼠年，加上有凶星「三碧星」飛到北面，鼠疫將進一步在內地北方爆發，情況不堪設想。而病符星飛臨南面，香港亦有機會爆發鼠疫等傳染病，隨時受示威衝突夾擊，陷入水深火熱之中！

早於公元1世紀，中國人就以12生肖來紀年，在古代紀年曆法中，天干和地支組合成為以「甲子」為首的60干支循環。而12生肖是12地支的形象化代表，在甲子周期中，同一地支的年份對應同一生肖。古語有云「太歲當頭坐，無災也有禍。」堪輿學家周漢明指，太歲坐鎮的流年，相應的生肖會「冇運行」，容易出現與該生肖相關的疾病或意外。

翻查資料，當中先後在猴子及黑猩猩身上被發現的伊波拉病毒，其中一種新型伊波拉病毒便於2004年的猴年在非洲國家蘇丹南部爆發；而西非一輪伊波拉病毒引發的疫情大流行，亦延續至猴年2016年。1985年的牛年，英國有一頭乳牛死於神經症狀，包括顫抖、觸覺敏感、狂躁、動物不協調及後肢無力等，翌年專家宣布為瘋牛症，並指為最早的病例；本港在2009年的牛年，一名老婦患有克雅二氏症後翌年死亡，該病可能與進食患瘋牛症的牛製品有關。2017的雞年，內地爆發人類感染H7N9禽流感疫情，感染人數超過600人；2018年的狗年，內地疫苗生產商於7月被揭發瘋狗症疫苗生產紀錄造假。

此外，個別生肖如龍雖是虛構生物，但龍在歷史上代表九五之尊，故龍年較多皇室人員、領導人逝世。其中1976年9月去世的中共前領導人毛澤東，及1989年1月去世的日本天皇裕仁同樣均在龍年；2012年的龍年更有多國前任或在任領導人逝世，包括加納，湯加王國及墨西哥等。

至於明年是鼠年，鼠患的影響已續漸浮現，內地網絡11月12日傳出消息，指兩名曾在北京朝陽醫院留醫的病人，疑似患上肺鼠疫。北京市政府當晚證實消息，兩名患者來自內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗，曾前往朝陽醫院急症科求診，後經中國疾控中心檢測，確診患病。其後，網傳北京宣武醫院和北京兒童醫院出現疑似鼠疫，至少9人疑似感染鼠疫隔離，1名兒童死亡，北京市衞健委急發聲明闢謠。

疫情在內蒙古更有蔓延迹象，內蒙古自治區衞生健康委員會11月16日確認，錫林郭勒盟新增一名55歲腺鼠疫患者。而首兩宗個案是任職牧民的夫婦，他們所住的村鎮是鼠疫自然疫源地，其中在8月共檢出12株鼠疫菌，顯示該地疫情流行程度非常嚴重。有醫生推測，鼠疫恐怕已在青海、甘肅、內蒙古及北京4個省、自治區及市蔓延。

周漢明解釋，本命年的運勢會先於前一年底出現預兆，「明年係鼠年，好似暴風雨前咁，個天會黑咗先，好似有警示咁，所以今年尾開始就會有鼠疫，去到明年就會再嚴重啲，再嚴重啲會好似當年爆發黑死病咁。」周又指，明年凶星「三碧星」飛到北面，太歲方亦在正北，故大型災禍容易降臨北京、台北、北歐等，「三碧星屬於木星，影響力極大，日日夜夜對住佢，精神都會受影響。」

鼠疫又會否在香港肆虐？周分析，明年二黑病符星飛到南面，加上香港有地區的街道衞生情況欠佳，鼠患嚴重，明年鼠患隨時殺到香港，加上本港政治衝突之下，香港隨時陷入水火之中，民不聊生。

至於堪輿學家雲文子則以卦象預測來年本港情況，指來年屬「騰蛇」逢「地盤騰蛇」格局，由於騰蛇屬火，來年庚子鼠年則屬水，因此出現水火相沖的情況，預計來年出現病毒纏繞或擴散，「由於嚟緊係鼠年，預計有關老鼠疾病的疫情會更加嚴重。」

另一堪輿學家黃震宇指，明年的運勢會在今年立冬過後開始，加上農曆11月是子月，同樣屬鼠，故鼠疫開始於內地蔓延，估計明年農曆11月疫情進一步嚴重。他又指，今年立春日火過旺，引發示威衝突，如今年尾亦未解決，相信明年香港的局勢將升溫，示威者及政府雙方武力將提升。他又預測，香港明年受病符星影響，「好大機會有鼠疫問題，亦都有機會有其他傳染病問題。」