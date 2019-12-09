數碼港荃灣園外共享工作空間　可容納過百租戶

本地主要創科基地數碼港位於薄扶林，位置較偏僻，對於新界居民或需要經常往返內地的創業家來說交通甚為不便。有見及此，數碼港去年首次推出位於荃灣、可容納過百租戶的園外共享工作空間Smart-Space 8，以相對低廉的租金提供年輕人辦公地點。有「星之子」稱號的陳易希亦是其中一名租戶，認為共享工作空間具創意氣氛，有利孕育新構思。

Smart-Space 8位於荃灣中染大廈，佔地達2萬呎，專為年青企業家而設，其中一名創辦人的年齡必須介乎18至35歲。租戶可透過數碼港創意微型基金或投資創業基金等獲取資助，並參與業界交流、人才招聘等活動，加快發展步伐。現時租戶業務多樣，涵蓋遊戲開發、金融科技、大數據及應用程式設計等。

有「星之子」稱號的陳易希認為Smart-Space 8的環境、支援及租務均很具吸引力。他自參與數碼港培育計劃後便留駐至今，指該處屬公營機構，可為用戶提供不同的政策支援，亦不會頻頻加租，企業可穩定地計劃資金運用。

資訊科技公司創辦人陳鈞揮認同位置方便，他指自己居住於新界，較難前往薄扶林上班，而Smart-Space 8靠近港鐵站，位置及交通較為方便，客人亦樂意前往洽談。專營無土水耕等種菜技術的初創公司創辦人譚嗣籇享有辦公室租用優惠，他看中Smart-Space 8的商業網絡，認為該處有不少活動供用戶參與，成功匯聚志同道合的初創公司互相鼓勵及分享經驗，有利用戶交流，未來亦願意繼續續租。