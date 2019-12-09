東方民調：政府17億倒落「老鼠樂園」

香港仍然長期受鼠患困擾，更在短時間內爆出數宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，政府再次推動全城清潔行動。有蟲鼠專家踢爆，香港鼠患一直嚴重，質疑政府過去滅鼠不力，直至鼠患敲響公共健康的警號，才後知後覺「補鑊」。

政府在過去十一年耗資近十七億元公帑防治鼠患，食物環境衞生署前年透過捕獲及毒殺方法收集了四萬一千多隻死老鼠，政府滅殺一隻老鼠的平均成本高達三千七百元。

惟香港鼠患問題嚴重，政府滅鼠無方令全港十八區幾乎淪為「老鼠樂園」，更爆出全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。全球目前共有九宗人類感染大鼠戊肝個案，香港包辦八宗，今年發現的個案佔六宗，當中一人死亡。感染個案患者居住地點不一，包括黃大仙、屯門、葵青、九龍城及南區等，感染源頭未明。有學者警告，短時間內出現數宗個案，是敲響公共衞生警鐘，毫無疑問已出現恒常傳播及爆發迹象。

食環署截至十月底捕獲活鼠大增，數字反映老鼠在社區繁殖及匿藏的數量驚人，有關注公共衞生的人士及團體擔心，本地老鼠繁殖速度較當局滅鼠工作更快。更有憂慮指，內地部分省市已出現鼠疫蹤迹，若本地的人類感染大鼠戊肝與內地鼠疫聯合在港爆發，已因反修例風波陷入政治、經濟泥沼的香港勢面臨「瘟疫港」危機，近日香港境內錄得地震，傳統有地動山搖蛇鼠竄一說，當局必須加強滅鼠，保障公共衞生。

香港蟲害管理學會主席陳澤森認為，政府剛公布的滅鼠成績，暴露鼠患一直嚴重，質疑政府過去滅鼠不力，直至發現全球首宗人類感染大鼠戊肝個案後，政府才知驚，展開遲來的滅鼠行動。

食環署數據指今年上半年鼠患最新指數是百分之三點三，指數低於百分之十即表示鼠患不普遍，陳質疑有關指數參考價值低，不少鼠餌因擺放位置不佳，或經常將鼠餌以透明袋密封，無法反映事實，屬自欺欺人，促政府檢討做法。