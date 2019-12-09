東方民調：政府長年防治鬆懈　養鼠為患　

香港錄得多宗人類感染大鼠戊肝個案後，政府啟動清潔騷。

香港長期受鼠患困擾，自去年起爆發全球首宗人類感染大鼠戊肝個案後，政府今年才展開全城清潔行動，首十個月捕獲近兩萬隻活鼠，較去年同期大增，聲稱行動見效。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為，數字是反映政府長期滅鼠不力的罪證，坦言「老鼠一隻都嫌多」，並批評當局後知後覺，爆發鼠傳疾病才啟動清潔行動「補鑊」，是「唔見棺材唔流眼淚」，受訪者擔心類似清潔騷成效短暫，虎頭蛇尾，香港要面對內地鼠疫威脅。

食物及衞生局文件介紹全城清潔行動展開後撲滅鼠患的工作，今年一月至十月，食環署捕獲了一萬九千一百零六隻活鼠，較去年同期的一萬三千二百六十四隻為多，增幅達四成四；堵塞的鼠洞亦由去年的七千六百九十八個，增至今年同期的一萬零八百三十一個，增幅約四成一。

食衞局聲稱，全城清潔行動反映各部門加強清潔及滅鼠工作漸見成效。對於應用新科技滅鼠工作，當局卻承認目前在濕街市進行的新式氣壓滅鼠器成效並不理想，但會繼續進行測試，以評估是否適合在本地使用。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百五十九名十八歲或以上市民，結果顯示，對於政府展開全城清潔行動後捕獲老鼠數目大增，四成四受訪者質疑，無針對環境衞生問題，恐治標不治本；三成直指，反映鼠患嚴重；兩成一轟當局掩飾長年縱容鼠患罪責。

香港爆發人類感染大鼠戊肝個案後政府才展開清潔行動，至今有八人感染，四成七受訪者批評政府滅鼠不力；兩成七擔心出現恒常傳播及爆發迹象；兩成形容政府「唔見棺材唔流眼淚」。

居民反映在跨部門管轄的「三不管」地帶及三無大廈的衞生問題，政府卻視而不見，六成一轟政府官僚，部門各自為政；兩成一直指衞生響警號，淪為鼠患溫床；一成五斥當局對鼠患坐視不理。

有鼠餌擺放位置不佳未能吸引老鼠，鼠患指數列為偏低，四成二受訪者揶揄，鼠患指數是自欺欺人；三成三促改善鼠患的數據及調查方法；兩成二質疑無反映實況。

香港每當疫症爆發，政府才展開全城清潔大行動，三成七受訪者斥當局後知後覺「補鑊」；三成一批評淪為清潔騷，擔心成效短暫；三成認為，應加強教育市民注意衞生。

內地多個地區爆發鼠患及鼠傳疾病，對於港府的滅鼠工作，四成七受訪者擔心內地鼠疫威脅香港，促政府勿掉以輕心；兩成六憂政府滅鼠力度不足；兩成四擔心滅鼠虎頭蛇尾。

綜觀情況，大部分受訪者不滿政府治鼠工作，直指香港長期受鼠患困擾，政府面對滅鼠一時「佳績」卻沾沾自喜，是自欺欺人，又認為如沒有針對環境衞生問題，單靠清潔騷只是治標不治本。