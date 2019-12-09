暴亂半年：商家自保早落閘　損失慘重

港鐵設施及多間中資商戶半年來屢次成為攻擊及「裝修」目標，其中港鐵共八十五個重鐵車站及六十二個輕鐵車站受破壞，自《禁蒙面法》實施當日需要全線暫停服務，其後更有長達一個月時間需要提早「收車」，以爭取時間復修被破壞的設施。另外，原定二○二一年通車的沙中線紅磡至金鐘過海段，亦因有設施受到破壞，及試車被拖延等問題，預料需要延至二二年才能通車。

自今年八三一太子站風波以來，港鐵成為示威者狙擊對象，示威現場時常見到示威者在港鐵站縱火，甚至向行駛中的列車投擲汽油彈，港鐵多個出入口都有被燒至熏黑的痕迹，其中受損最嚴重的東鐵線大學站，已被封逾半個月，幾乎要重建。

根據港鐵資料，截至本月三日，港鐵系統被投擲汽油彈或縱火逾一百六十次，七十列列車受破壞，逾十名員工遇襲受傷，列車車門受阻逾九百次，出入閘機遭破壞近二千部；而玻璃幕牆及月台幕門，分別有逾一千一百塊及三百塊被破壞，料所有車站的復修費至少要五億元。

此外，中國銀行多間分店的玻璃門被砸爛，需以白木板圍封。部分商戶如吉野家、優品360以及美心集團旗下食肆，亦被示威者毀壞，甚至惡意縱火，各商戶為了自保，一旦有遊行示威活動在附近進行，都會提早落閘，否則損失慘重。