暴亂半年：政府無能　港人移民諮詢激增

修例風波持續半年，港府無力止暴，港人心灰意冷紛紛移民外地尋求更好生活。根據台灣內政部移民署數字，今年首十個月已有一千一百八十九名香港居民獲當地定居許可，已較去年全年一千零九十人增加百分之九。事實上，歷經過去半年的示威衝突，香港社會動盪不安、百業蕭條，亦觸發本港富裕精英階層萌生移民「逃亡」念頭。美國紐約有地產經紀早前接受外國傳媒訪問時就直言，近期港人買樓的諮詢數目較風波爆發前顯著上升；移民律師亦指諮詢投資移民的年輕港人數字有所增加，繼美國之後，澳洲、英國及加拿大亦成為香港精英階層的首選「避風港」。

資料顯示，台灣內政部副部長陳宗彥本月初曾透露，今年接獲港人居留申請的數字增長了兩成，因應香港形勢變化，內政部將與陸委會等部門研究檢討赴台居留的門檻。近月有不少本港的移民顧問亦指出，近期移民查詢及委託個案均以倍數激增。

至於港人移民地點，有移民顧問曾指出首選是美國、加拿大、澳洲及英國，如移民條件不符合「首選四國」，則會選擇馬來西亞或台灣，其中台灣被形容為移民門檻較低，且子女到當地就讀中學，再報考美國大學較為容易，對不少本港家長而言特別具吸引力。另外，向香港警務處申請俗稱「良民證」無犯罪紀錄證明書的個案，今年六月至十月廿七日已有共一萬五千五百六十三宗，當中九月的申請數字高達三千五百九十七宗，較去年同期增加一點一七倍。