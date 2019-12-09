暴亂半年：被捕學生比例飆升　大學淪兵工廠

學生在今次反修例風波扮演主要角色，被捕比例由開學前的兩成半，上升至九月開學後的四成三，升近十九個百分點，多間大學更成為兵工廠，製造大量汽油彈，下學期能否回復正常成未知之數。有教育界認為情況令人憂慮，中學生出現身份認同危機，對政府信任度跌至冰點，認為中學生心智尚未成熟，容易受片面資訊影響，學校及家長有責任傳遞正確訊息，應在小學以至初中教授全面的中國歷史，不應只讓年輕人接觸國家的黑暗面。

警方數字顯示，學生被捕人數在開學後大幅上升，九月一日開學前，有二百五十七名學生被捕，佔整體被捕人數的百分之二十四點五，開學後的被捕學生急升至二千一百二十六人，佔整體比例的四成三。

中文大學及理工大學早前成為反修例風波的戰場，其中警方在中文大學內檢約三千九百枚汽油彈，理工大學情況更嚴重，警方在校園內發現近四千枚汽油彈及一千三百多支易燃物體。教育局早前已去信三十間官立中學及津助辦學團體，希望校方能群策群力培育下一代，好好引導學生。

教育評議會主席何漢權認為，被捕人士中，學生佔高比例，反映學生對國家及身份認同出現危機，認為學界應從根本着手，讓學生認識全面中國發展。他建議政府官員走入校園，與中學生正面對談，「至少有象徵意義，讓學生感受政府誠意」。他又指反修例事件中反映年輕人具創意，但無從發揮，最終只在社交平台發表，建議為年輕人設立文創及科創基金，讓青年感受到自己是被重視的一群。